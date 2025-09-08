Дроны-камикадзе, двое раненых: раскрыты детали атаки на Брянскую область

В результате атаки беспилотников на поселок Климово в Брянской области двое местных жителей получили ранения. По данным официальных источников, инцидент произошел в Климовском районе.

Пострадавшие мужчины были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, где им предоставили всю необходимую помощь. Состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Кроме того, в результате срабатывания взрывного устройства загорелись автомобиль специального назначения и одно неэксплуатируемое здание. Силами экстренных служб возгорание было оперативно локализовано и полностью ликвидировано. Подробности происхождения БПЛА и обстоятельства атаки уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 7 сентября силы ПВО сбили над регионами России 31 украинский дрон.