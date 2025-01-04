Украинский беспилотник был обнаружен в ночь на субботу, 4 января, в районе Лужской губы Финского залива. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Ленинградской области Дрозденко.

Он уточнил, что для противодействия БПЛА использованы силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

«Беспилотник обнаружили в районе Лужской губы Финского залива. Его уничтожили силы ПВО. Никто не пострадал», — сообщил губернатор.

Сейчас на месте работают оперативные службы Ленобласти.

Подразделения российской армии под кодовым названием «Центр» завоевали населенный пункт Заря в ДНР. Как сообщило Министерство обороны России, бойцы этого подразделения успешно отразили девять попыток контратаки со стороны ВСУ, в ходе боев в их зоне противник понес потери, составившие 390 солдат.