Два человека из одной семьи умерли в Тамбовской области из-за пищевого отравления

По версии правоохранителей, они отравились продуктами, купленными в одном из магазинов.

Инцидент произошел еще неделю назад. Вечером 6 сентября в медицинское учреждение была доставлена 8-летняя девочка. Она скончалась, несмотря на усилия медиков. А предыдущей ночью у себя дома умерла 32-летняя мать девочки.

«Ухудшение состояния у погибших произошло после употребления в пищу продуктов питания, приобретенных в магазине за несколько дней до смерти», - указали в региональном управлении Следственного комитета.

Их мнение привели РИА Новости. 13-летняя девочка из этой же семьи сейчас находится в больнице с тем же диагнозом «Пищевое отравление». Следователи возбудили уголовное дело по данному поводу. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах происшествия.