Два человека погибли при пожаре в квартире в Балашихе

Два человека погибли в результате пожара в квартире в Балашихе, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось накануне вечером. О возгорании в жилом доме на улице Граничная сообщили очевидцы. Огонь распространился на площади пятьдесят квадратных метров.

К тушению привлекали свыше двадцати человек и семь единиц техники. На ликвидацию последствий возгорания ушло почти два с половиной часа.

Ранее в подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажки.