Два человека погибли в массовой автомобильной аварии в Ленинградской области
Фото: [Илья Наймушин/РИА Новости]
ЧП произошло на трассе «Сортавала», поблизости от пункта таможенного пропуска. На дороге столкнулись сразу 4 автомобиля.
Инцидент произошел сегодня утром, около 9.00. О нем сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Водитель грузового автомобиля совершил столкновение с тремя легковыми машинами с последующим возгоранием транспортных средств», - сообщили правоохранители.
Два человека при этом погибли. Общее количество людей, которые пострадали при аварии, сейчас уточняют. Полиция в данный момент ведет выяснение всех обстоятельств столкновения.