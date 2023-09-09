Два человека погибли в массовой автомобильной аварии в Ленинградской области

ЧП произошло на трассе «Сортавала», поблизости от пункта таможенного пропуска. На дороге столкнулись сразу 4 автомобиля.

Инцидент произошел сегодня утром, около 9.00. О нем сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Водитель грузового автомобиля совершил столкновение с тремя легковыми машинами с последующим возгоранием транспортных средств», - сообщили правоохранители.

Два человека при этом погибли. Общее количество людей, которые пострадали при аварии, сейчас уточняют. Полиция в данный момент ведет выяснение всех обстоятельств столкновения.