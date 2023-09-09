Два человека попали в больницу в Астраханской области из-за обрушения балкона

Они вышли из квартиры покурить, и балкон упал вместе с ними.

Происшествие произошло прошедшей ночью в городе Ахтубинске. Там в одной из многоэтажек, которая находится на улице Волгоградской, упал балкон. Ночью на этот балкон вышел хозяин квартиры и его гостья. После этого они вместе рухнули с высоты 4-го этажа.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета. Обоих пострадавших пришлось госпитализировать, они получили травмы.