Два грузовых терминала получили повреждения в результате удара по одесскому порту

В качестве ответного удара за атаку Крымского моста, ракетные удары были нанесены по Одессе и Николаеву. Судя по всему, целью являлось лишение Украины возможности производить морские перевозки.

В одном из портов Одесской области из строя выведены зерновой и масляный терминалы. Помимо этого, были повреждены различные резервуары и различная техника, которая применяется для разгрузки-погрузки судов. Вдобавок к этому, в порту начался сильный пожар, который прямо сейчас пытаются ликвидировать. Об этом сообщило в социальных сетях командование украинской армии.

«Все компетентные службы работают над ликвидацией последствий», - указали военные.

Из строя также были выведены два складских помещения и один из промышленных портовых объектов. Для удара по портам были применены ракеты Х-22 и «Оникс».