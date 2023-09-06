Два инспектора ДПС погибли в аварии со служебной машиной и грузовиком в Подмосковье

Авария произошла накануне вечером на 157-м километре трассы «Каспий». Служебная машина инспекторов ДПС столкнулась с большегрузом, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

От полученных травм лейтенант полиции Юрий Крапенков и лейтенант полиции Алексей Панин погибли. В ведомстве добавили, что семьям инспекторов будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в подмосковном Раменском электричка столкнулась с легковушкой.