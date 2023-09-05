Электричка столкнулась с легковушкой в подмосковном Раменском
РИА Новости: электричка столкнулась с автомобилем в Подмосковье
Фото: [Подмосковье сегодня]
Электричка столкнулась с автомобилем в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
ЧП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде Гжель — Куровская, уточнил собеседник агентства. Электропоезд направлялся из столицы в Черусти.
Он добавил, что на месте ДТП организовано реверсивное движение. Информация о пострадавших и другие детали происшествия сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что на трассе в Химках произошла авария с участием двенадцати транспортных средств.