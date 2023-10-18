Два пьяных барнаульца покусали водителя скорой помощи

Медики прибыли на вызов и встретили агрессию со стороны своих пациентов.

Машина скорой помощи приехала к одному из баров на Кавалерийской улице. Медработники обнаружили там двоих пьяных мужчин, одному из которых потребовалась помощь. Они погрузили своего пациента на каталку и стали заносить его внутрь автомобиля, но им внезапно было оказано жестокое сопротивление. Жертвой нападения стал водитель скорой.

«К нему было применено насилие со стороны двоих мужчин, на вызов к которым прибыла бригада медиков», - сообщили представители региональной прокуратуры.

Их слова привели РИА Новости. Он получил серию ударов, а вдобавок пьяные хулиганы его покусали. Ему был причинен легкий вред здоровью, в итоге полиция решила привлечь к ответственности обоих дебоширов. Прокуратура ведет контроль за ходом дознания.