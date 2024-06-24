Двадцать бригад скорой помощи направлено на место пожара во Фрязино

Двадцать бригад скорой помощи были направлены на месте пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязино. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что также на место выехали пять бригад территориального центра медицины катастроф. Все медучреждения региона готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Также сообщается, что был госпитализирован один пострадавший в результате возгорания. Его направили в медучреждение, подведомственное Минздраву Подмосковья.

Между тем, площадь пожара достигла уже трех с половиной тысяч квадратных метров, сообщили агентству в МЧС России. Ликвидацией возгорания занимаются более ста пожарных, задействовано сорок единиц техники. Пожару был присвоен третий ранг. В горящем здании могут оставаться люди.