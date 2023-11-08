Две аварии произошли за 10 минут на участке трассы «Балтия» в Красногорске
Фото: [ГУ МВД РФ по МО]
Две дорожные аварии с интервалом в десять минут произошли на трассе М-9 «Балтия» в Красногорске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Подмосковью.
Оба ДТП произошли на двадцать девятом километре дороги по направлению в сторону области. Первая авария — в 13:40, вторая — спустя десять минут. Сначала на участке столкнулись два автомобиля, затем еще три.
«В результате ДТП пострадавших нет», - отмечается в сообщении ведомства.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожных происшествий.