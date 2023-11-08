Две аварии произошли за 10 минут на участке трассы «Балтия» в Красногорске

Две дорожные аварии с интервалом в десять минут произошли на трассе М-9 «Балтия» в Красногорске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Подмосковью.

Оба ДТП произошли на двадцать девятом километре дороги по направлению в сторону области. Первая авария — в 13:40, вторая — спустя десять минут. Сначала на участке столкнулись два автомобиля, затем еще три.

«В результате ДТП пострадавших нет», - отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожных происшествий.