Собирать ведрами, а не стаканами: где в Подмосковье заготовить малину на всю зиму

Конец июля в Подмосковье — время, когда опытные ягодники возвращаются из леса с полными корзинами, а в удачные дни — сразу с несколькими ведрами лесной малины. Агроном Сергей Козлов и жительница Протвино Ольга Яковлева рассказали REGIONS , где искать самые урожайные малинники и как не пройти мимо богатого места.

Дикая малина, вопреки стереотипам, не любит глухих зарослей. По словам агронома Сергея Козлова, она предпочитает свет и селится там, где несколько лет назад проходили вырубки, старые просеки, линии электропередачи или лесные опушки. В густом темном лесу больших малинников практически не бывает. Самые урожайные участки в Подмосковье находятся в Серпуховском, Талдомском, Шатурском, Егорьевском и Луховицком округах, а также на территориях возле Приокско-Террасного заповедника. Если сезон выдался благоприятным, с одного такого места можно собрать несколько ведер ягод. Эксперт советует отправляться в лес через один-два дня после дождей — ягоды быстро наливаются и становятся особенно крупными и сладкими.

Ольга Яковлева из Протвино собирает лесную малину уже больше десяти лет. Она признается, что хорошие места в ее семье передают буквально по наследству. Каждый год она возвращается в одни и те же лесные кварталы, и если малинник удалось найти, он радует урожаем несколько сезонов подряд. Главный секрет успеха — ранний подъем: к обеду самые удобные и богатые участки уже заняты другими собирателями. Ольга рекомендует выбирать только плотные, полностью созревшие ягоды, а мягкие и переспевшие оставлять в лесу. Так они дадут семена и помогут малиннику разрастись еще сильнее в следующем году. И еще одно важное правило: не ломать побеги и не вытаптывать кусты, чтобы сохранить урожайные места на долгие годы. Ведь хороший малинник, как и хороший рецепт, ценен тем, что передается дальше.