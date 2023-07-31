Две лодки и полтора десятка украинских боевиков уничтожены при попытке форсировать Днепр

ВСУ предприняли две попытки пересечь реку в Херсонской области. Обе они были отражены с потерями для противника.

Первая попытка была совершена в районе острова Борщевой. Там была уничтожена вражеская лодка, а вместе с ней 5 бойцов неприятеля. Вторую попытку форсирования пресекли у острова Малый Белогрудый.

«В результате огневого поражения уничтожены лодка и 10 боевиков ВСУ», - заявил представитель экстренных служб из Херсонской области.

Его слова привело ТАСС. На этом же направлении бойцами группы «Днепр» были ликвидированы одна радиолокационная станция и орудие калибром 155 миллиметров американского производства. Артиллерия также нанесла удары по нескольким позициям подразделений ВСУ.