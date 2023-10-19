Две пощечины Байдену: провалы США во время визита президента на Ближний Восток

Анна ван Денски, журналистка из издания Europe Diplomatic, назвала настоящим публичным унижением поездку Байдена в этот регион. Президент Америки получил оглушительные пощечины. Первая – это отказ короля Иордании встретиться с главой Белого дома. Второй пощечиной стал точно такой же отказ Махмуда Аббаса, лидера Палестинской автономии.

«Совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку уже было ясно, что это будет провалом», - выразила недоумение ван Денски.

По ее мнению все было ясно заранее, уже в тот момент, когда госсекретарю Блинкену пришлось ждать 8 часов аудиенции у принца Саудовской Аравии. Но американская администрация все-таки пошла на поездку Байдена, и все закончилось ожидаемо.