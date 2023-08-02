Двенадцать участников банды Гагиева получили сроки наказания

Организованное преступное сообщество действовало в Северной Осетии и на территории Московской области. На его счету убийства, похищения, разбой и другие преступления.

Второй Западный окружной суд вынес приговор в отношении 12 человек, которые входили в банду Аслана Гагиева. Один из преступников получил 12 лет лишения свободы, и это было самым мягким наказанием. Двое бандитов получили по 17 лет, и еще двое – по 20 лет пребывания в заключении. Двоим было назначено пожизненное заключение, а всем остальным дали по 13, 14 и 16 лет лишения свободы. Дело в отношении главаря банды до сих пор рассматривается Южным окружным судом.

Об этом сообщило ТАСС. Теперь по делу банды Гагиева сроки получили 24 человека. Каждый из них получил внушительный приговор. Еще семеро бандитов погибли, и еще семеро находятся в международном розыске.