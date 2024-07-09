Двое детей выпали из окон в Подмосковье в минувшие выходные

Два случая травмирования детей в результате выпадения из окон зафиксировали в Подмосковье в минувшие выходные, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Так, в Мытищах из окна на седьмом этаже выпала годовалая девочка. Малышка лежала в коляске, которая была вплотную приставлена к подоконнику. Ребенок взобрался на него, пока родители отвлеклись. Сейчас младенец находится в реанимации.

Подобный случай произошел и в Щелково. Там двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа частного дома. Ребенок смог забраться на подоконник благодаря кровати, которая стояла у окна. Девочка выжила, сейчас ей ничего не угрожает.

В ведомстве напомнили: если в семье есть маленькие дети, то не нужно ставить возле окон мебель. Кроме того, не оставляйте несовершеннолетних без присмотра в помещениях с окнами и не показывайте им, как они открываются.