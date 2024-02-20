Двое младенцев получили ожоги при пожаре в частном доме под Рузой

Пожар произошел в двухэтажном частном доме в садовом товариществе «Чайка» под Рузой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В момент возгорания в доме находилась семья с двумя малолетними детьми 2023 года рождения. Младенцы получили термические ожоги кожного покрова головы и кистей рук, уточнили в ведомстве.

Пожар произошел, когда жильцы дома спали. По счастливой случайности глава семейства услышал звуки, похожие на пожар — треск бытовых предметов. Мужчина быстро разбудил родных, всем удалось эвакуироваться.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования.

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