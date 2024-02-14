«Пламя охватило всю кабину»: фура внезапно загорелась на шоссе в подмосковных Мытищах

Грузовик внезапно вспыхнул во время движения по Дмитровскому шоссе в Мытищах, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно при помощи огнетушителя, но пламя мигом охватило всю кабину.

На место оперативно прибыли работники 236-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и сотрудники 119-й федеральной пожарно-спасательной части. Они потушили большегруз.

Спасатели в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, сохранив груз. Также специалисты смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы.

Водитель фуры не пострадал, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» ликвидировали пожар в наземном паркинге в Одинцово.