«Пламя охватило всю кабину»: фура внезапно загорелась на шоссе в подмосковных Мытищах
Фура загорелась на проезжей части в подмосковных Мытищах
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Грузовик внезапно вспыхнул во время движения по Дмитровскому шоссе в Мытищах, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошел накануне. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно при помощи огнетушителя, но пламя мигом охватило всю кабину.
На место оперативно прибыли работники 236-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и сотрудники 119-й федеральной пожарно-спасательной части. Они потушили большегруз.
Спасатели в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, сохранив груз. Также специалисты смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы.
Водитель фуры не пострадал, медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Ранее работники «Мособлпожспаса» ликвидировали пожар в наземном паркинге в Одинцово.