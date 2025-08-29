Двое жителей Ярославской области подозреваются в передаче секретных данных Киеву

ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанные установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры региона.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.

В настоящее время специалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью сбора доказательной базы.

ФСБ России в очередной раз предупредила об ответственности, которая может настигнуть лиц, согласившихся на сотрудничество с врагом. В ведомстве подчеркнули, что такие граждане будут установлены и привлечены к уголовной ответственности с применением строгих мер наказания.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье судили пятерых мужчин за теракт в интересах Украины.