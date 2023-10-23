Двое жителей Люберец пойдут под суд за убийства, совершенные почти 30 лет назад

В Люберцах двое местных жителей предстанут перед судом за убийства, совершенные двадцать восемь лет назад, а также за хранение оружия, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступления произошли в августе 1995 года. Тогда родственница одного из обвиняемых рассказала ему, что против нее были совершены насильственные действия, она также указала на место, где все произошло. После этого мужчина и его знакомый взяли огнестрельное оружие и отправились в дом, расположенный на территории Люберецкого района.

Сначала они бросили в окно дома гранату, а затем вывели оттуда двоих мужчин и женщину, посадили их в машину и вывезли в лес, где открыли стрельбу. В результате двое были убиты, а одному из потерпевших удалось добраться до трассы. Там ему оказали помощь и доставили в больницу.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Однако в ходе непрерывной работы следствия были установлены новые обстоятельства, а также получены показания свидетелей, указывающие на причастность фигурантов к данным убийствам.

По уголовному делу были проведены допросы и очные ставки, судебные экспертизы, а также проверка показаний на месте.

Ранее сообщалось, что в Раменском будут судить местного жителя, убившего двоих человек пятнадцать лет назад.