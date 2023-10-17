В Раменском осудят жителя за убийство, совершенное 15 лет назад

В Раменском перед судом предстанет местный житель в возрасте 43 лет, совершивший убийство двоих человек пятнадцать лет назад. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, в 2007 году у потерпевшего образовался долг в размере 20 тысяч долларов. Возвращать деньги мужчина не собирался и обратился к знакомому и родственнику с просьбой помочь решить вопрос.

На протяжении зимы 2008 года между помощниками потерпевшего и мужчиной, которому он должен был вернуть деньги, возникали множественные конфликты. В результате мужчина, которому так и не вернули долг, принять решение об убийстве участников конфликта.

Злоумышленник обратился за помощью к знакомому. В конце февраля 2008-го они избили потерпевшего и его родственника. После этого мужчин связали и вывезли на берег реки в селе Софьино. Там обоих убили.

Убийц задержали. Во время допроса они во всем сознались. В ходе предварительного расследования один из них скончался от болезни. Второй предстанет перед Раменским городским судом.