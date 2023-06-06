Двоих мужчин осудят в Подмосковье за контрабанду янтаря из России в Китай
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Двое мужчин будут осуждены в Подмосковье за контрабанду сырца янтаря из России в Китай. Как сообщили в ГСУ СКР по области, преступление было совершено в 2021 году.
Житель Калининграда и гражданин Китая закупили 813 килограммов янтаря для отправки в КНР. Почти центнер сырья на 4,3 миллиона рублей они незаконно переправили в КНР по почте из аэропорта Шереметьево. Сорок восемь килограммов на 2,8 миллиона рублей изъяла таможня воздушной гавани. Еще почти четыреста килограммов на два миллиона рублей злоумышленники подготовили к отправке и хранили у уроженца КНР в его доме в Домодедово. Помимо этого, около 300 килограммов янтаря на четыре с половиной миллиона рублей переместили через таможню в Калининградской области, но впоследствии изъяли.
В результате действий преступников государству был причинен ущерб в размере свыше тринадцати с половиной миллионов рублей.
В рамках расследования была установлена причастность к совершению преступления сотрудника полиции из Шереметьево. Он заключил досудебное соглашение со следствием и был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.