Двоих россиян обвиняют в теракте на железной дороге в пользу ГУР Украины

Следственный комитет России предъявил обвинения двум российским гражданам в теракте на объектах «Российской железной дороги» (РЖД), сообщил ТАСС. Материалы дела есть в распоряжении редакции.

Речь идет о двух россиянах — Максиме Косяченко и Татьяне Туриевой. По версии следствия, они совершили теракт в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Мужчина и женщина обвиняются по п. п. «а», «в» части 2 статьи УК РФ (теракт, совершенный группой лиц, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий).

Туриева, указано в документах, является уроженкой Днепродзержинска (в украинской версии — Каменского). После распада СССР она получила паспорт гражданки РФ. В России она была самозанятой, оказывая косметические услуги. У женщина есть муж и несовершеннолетний сын.

Косяченко до ареста работал тренером по одному из видов единоборств.

Мужчину и женщину задержали в сентябре 2023 года. В правоохранительных органах сообщили, что россияне контактировали с сотрудниками ГУР через мессенджеры Viber и Telegram. Именно там поступило одно из заданий, связанное с терактом на железной дороге.

В материалах дела, отметил ТАСС, не уточняется, о каких именно участках и объектах РЖД идет речь. На данный момент следователи занимаются получением информации об ущербе, который граждане нанесли РЖД. Также специалисты занимаются установлением всех обстоятельств взаимодействия мужчины и женщины с ГУР.

Отмечается, что Косяченко и Туриева — не все фигуранты уголовного дела. Во время расследования в деле могут появиться новые лица.

Сейчас россияне находятся под стражей. Басманный суд Москвы ранее принял решение оставить их в заключении до ноября 2024 года.

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