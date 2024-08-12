Нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Пушкино

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УМВД России «Пушкинское» при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали гражданина Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее удалось установить, что злоумышленник для создания лаборатории по производству наркотика арендовал дом в одном из СНТ д. Василева. В нем оперативники обнаружили и изъяли различные емкости с прекурсорами, канистры с жидкостью, респиратор, магнитное устройство для перемешивания и электронные весы.

В отношении задержанного следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. А судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Орехово-Зуево задержали мужчину, который пытался схватить ребенка на улице.