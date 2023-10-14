Двух граждан, которые одновременно пытались совершить кражи из супермаркета, задержали в Подмосковье

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали незнакомых между собой мужчину и женщину, которые одновременно пытались совершить кражи из супермаркета.

Отмечается, что сотрудники магазина, расположенного на Пролетарском проспекте, нажали на кнопку тревожной сигнализации. Выяснилось, что двое неизвестных граждан совершили аналогичные преступления. Одновременно, находясь в разных отделах супермаркета, мужчина и женщина переложили выбранные товары из покупательской корзины в личные сумки и пересекли кассовую линию.

В ходе уточнения обстоятельств произошедшего, стало известно, что нарушители ранее не были знакомы и, не сговариваясь, совершили обе кражи. Росгвардейцы задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.