Двух старших офицеров ВС РФ будут судить за потери личного состава в результате украинского удара

27 апреля прошлого года ВСУ обстреляли склад боеприпасов в Белгородской области. В результате 7 военнослужащих погибло и еще 43 получили ранения.

Военная прокуратура вела следствие по этому инциденту. Она установила, что подполковник Бондарев и майор Дмитраков могли предотвратить такие высокие потери. Они не наладили службу на объекте должным образом, и не выстроили боевые дежурства, из-за чего пострадало такое количество народа.

Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Вдобавок к людским потерям, обстрел привел к уничтожению военной техники. 15 машин было уничтожено полностью, а 30 получили повреждения. Дела офицеров уже переданы в Московский суд. Судебные слушания, скорее всего, будут проходить в закрытом режиме.