Двух жителей Ялты арестовали за шпионаж в пользу Украины

Двое мужчин по собственной инициативе передавали СБУ различную информацию по обстановке в Крыму.

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали двух мужчин, 43 и 40 лет, за сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины.

«Двое жителей Республики Крым передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове», - рассказали о ситуации представители Центра общественных связей ФСБ РФ.

Об этом сообщили РА Новости. Вдобавок к этому, мужчины выразили готовность произвести фото и видеосъемку различных объектов и передать эти кадры украинским спецслужбам. Также мужчины согласились принять участие в террористических актах. В их отношении были возбуждены уголовные дела, сами злоумышленники взяты под стражу.