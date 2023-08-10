Джо Байден попросил у конгресса еще 13 миллиардов для Украины

Американский президент Джо Байден сделал запрос в конгресс США о выделении средств на помощь Украине.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный документ. Американский президент собрался выделить на военную помощь Украине еще 13,1 миллиард долларов. На данный момент более конкретные данные не приводятся.

Также Байден обратился к американскому конгрессу с просьбой о выделении Украине, а также другим странам гумпомощи – на эти цели президент США запросил 8,5 миллиардов долларов.