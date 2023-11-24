Economist: российские средства РЭБ эффективно сбивают с курса натовские ракеты

Российская армия эффективно применяет во время спецоперации на Украине средства радиоэлектронной борьбы, пишет Economist.

Даже натовские ракеты GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS, бьют мимо цели. Их сбивают с курса с помощью средств РЭБ.

Еще большее впечатление производит способность российской ПВО противостоять беспилотникам. Их нейтрализуют, выводя из строя системы наведения или глуша связь с операторами.

«Пораженные беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут на землю», – говорится в статье.

По словам Сета Джонса из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия уже много лет уделяет огромное внимание использованию своего военно-промышленного комплекса для производства и развития впечатляющего спектра средств радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять высокосетевым системам НАТО.