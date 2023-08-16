Экономист Хазанов назвал наиболее надежный способ хранения денег

По словам экономиста Леонида Хазанова, хранение сбережений в наличных имеет несколько преимуществ и востребован у многих жителей РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что главное преимущество хранения финансовых средств в виде наличных в отсутствии опасений, что банк может лопнуть, а вместе с ним и пропадут деньги.

По мнению эксперта, при этом такое хранение денег не застраховано от различных рисков в виде ограбления, затопления квартиры или пожара.

Он подчеркнул, что деньги лучше всего хранить в государственном банке.