Экс-директора по качеству Луховицкого авиазавода приговорили к 9 годам колонии за хищения комплектующих и госизмену

Бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода им. Воронина приговорили к девяти годам колонии за массовые хищения деталей для самолетов и госизмену, передает УФСБ РФ по городу Москве и Подмосковью.

По информации ведомства, мужчина входил в число руководителей ОПГ, которая ранее функционировала в компании «РСК «МиГ» и ее филиале. Злоумышленники похищали комплектующие к самолетам «МиГ», чтобы передать их представителю Одесского авиазавода.

Помимо этого, обвиняемый передал работнику указанного украинского предприятия снимки чертежей деталей боевой авиатехники. Фотографии он сделал собственноручно.

В рамках расследования дела мужчина во всем сознался, признал вину и раскаялся. Также он заключил с прокурором досудебное соглашение. В результате областной суд рассматривал его дело в особом порядке. Отбывать наказание гражданин будет в исправительной колонии строгого режима.