Экс-глава СБУ признался в наличии подразделения убийц в составе спецслужбы

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist, что в составе спецслужбы есть подразделение, созданное специально для убийств оппонентов власти.

Подразделение было организовано в 2015 году – уже после присоединения Крыма к России и провозглашения независимых республик Донбасса.

Как признался Наливайченко, тогда украинское руководство решило, что «сажать коллаборантов в тюрьму» недостаточно, необходимо уничтожать их физически.

Пятое управление СБУ связывают с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых.