Избитый супругой житель Подмосковья спустя несколько дней умер в сарае у дома

Жительнице Дмитрова предъявили обвинение в причинении смертельных травм своему супругу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло на прошлой неделе в одном из частных домов. По данным ведомства, 58-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла в ходе конфликта несколько ударов руками в область головы своему 36-летнему мужу.

Спустя несколько дней мужчина скончался от полученных травм в помещении сарая около дома.

Обвиняемая признала свою вину и рассказала следователям детали преступления. Специалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании женщине меры пресечения.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который разбил витрину и кассовый аппарат в одном из кафе в Балашихе.