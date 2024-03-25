По словам полковника ФСБ в отставке Михаила Кожемякина, поспешные заявления Вашингтона о непричастности киевского режима к теракту в «Крокус Сити Холле» и о причастности к нападению подразделения террористической группировки «Исламское государство»*, не внушают доверия и выглядят глупо. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в данном случае следует проанализировать, кому это принесло выгоду — прежде всего это Киев и Вашингтон. Также вызывает смущение то, что реакция американцев была моментальной.

По мнению эксперта, все четверо арестованных причастны к теракту в «Крокус Сити Холле» и являются однозначно боевиками. И то, что их трясет, - это типичная реакция таких людей.

Он уточнил, что эти люди являются подготовленными и убивали уже не раз. Вполне возможно, что их родине — Республике Таджикистан — эти лица известны, поскольку они могли оттуда просто скрыться.

* Террористическая организация, запрещена в России.