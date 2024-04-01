Экс-полковник СБУ Стариков сравнил российскую ФАБ-3000 с ядерным оружием

Мощность российской авиационной бомбы ФАБ-3000 можно сравнить с тактическим ядерным вооружением. Соответствующее заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с каналом «Politeka» на видеохостинге YouTube.

В данной беседе он указал на то, что РФ начал выпускать ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000, которую он назвал самой страшной. Эксперт подчеркнул, что эти бомбы способны полностью разрушать вражеские укрепрайоны и по мощности могут сравниться с ядерным вооружением.

Стариков также выразил обеспокоенность потенциальным оснащением бомбы УМПК, который ставится на бомбы меньшего калибра. По словам эксперта, ФАБ-500 с таким модулям сильно влияют на ход военный действий, а ФАБ-3000 морально раздавит противника.

Экс-полковник заявил, что если в кого-то попадет такая бомба, то он разлетится на молекулы. Он добавил, что у всех, находящихся в радиусе 2-3 километров лопаются барабанные перепонки.