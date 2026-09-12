Жители почти половины регионов России столкнулись с оголодавшими медведями

В 2026 году выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел зафиксированы в 41 регионе России. Такие подсчеты приводит ТАСС . Не обошлось без трагедий: жертвами зверей становились люди.

Где видели хищников

География тревожная:

все 11 регионов Дальнего Востока;

9 регионов Сибири;

8 — в Поволжье;

5 — в УрФО;

Ленинградская, Архангельская, Ярославская, Тверская и Смоленская области;

республики Коми и Карелия.

В окрестностях Сочи в первом полугодии 2026 года число выходов синантропных медведей к людям выросло вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года. Старший научный сотрудник Сочинского национального парка Реваз Пруидзе рассказал о 150 таких случаях.

Трагедии и самые сложные регионы

В Горном Алтае хищник утащил из палатки и убил туристку. На севере Красноярского края медведь задрал насмерть двух пенсионерок и одного мужчину. В Бурятии от нападения погиб мужчина. Выжить при встрече с хищником удалось нескольким пострадавшим в Сибири и на Дальнем Востоке.

Самая сложная обстановка — в Восточной Сибири. В Красноярском крае только за 9 и 10 сентября ликвидировали около 80 агрессивных медведей. Хищники подходили к школам и воинским частям, пытались пробраться в частные дома. Животных видели в Красноярске в эко-парке «Гремячья грива», рядом с национальным парком «Красноярские Столбы» и в элитном дачном поселке в микрорайоне «Удачный». Именно в этом регионе больше всего погибших от медведей — три человека.

В ряде муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока введены режимы повышенной готовности. В населенных пунктах Алтая и Красноярского края детей к школам подвозят на автобусах, рекомендовано отменить мероприятия на свежем воздухе, а в лес ходить только группами.

Почему медведи идут к людям

Причины медвежьей активности разнятся:

в Хабаровском крае — несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов и неправильный вывоз пищевых отходов;

в Сибири — неурожай кедрового ореха, основной кормовой базы;

в Красноярском крае — сильные лесные пожары на севере, заставившие зверей мигрировать из лесов Енисейского округа и Таймыра.

Руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак пояснил, что ореха мало в тайге Тувы, Алтая и других регионов Сибири.

Разные повадки

Эксперты отмечают: в разных регионах медведи ведут себя по-разному. Например, в Сибири животные очень агрессивны — ломают палисадники, не боятся выстрелов охотоведов и жестоко расправляются с теми, кто не смог избежать встречи.

В Центральной полосе России косолапые ведут себя иначе. Замдиректора заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова рассказала, что местные медведи постоянно сталкиваются с человеком и понимают исходящую от него опасность, поэтому уходят от встречи всеми способами. Европейский медведь, по ее словам, пуганый и боится запаха человека сильнее, чем люди боятся медведя.

Как решают проблему

В Ленинградской области конфликтам с дикими животными противопоставили науку. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что в регионе строят подкормочные площадки в глубине лесов и сеют сладкий овес вдали от жилья, чтобы у зверя была альтернатива пищевым отходам. Ключевой момент — медведи выходят к людям именно там, где есть легкий доступ к еде: незакрытые контейнеры, остатки пищи на стоянках, неубранный мусор.

Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов пояснил, что здоровые медведи никогда не нападают на человека. В регионе произошло два случая с медведями, но это не было нападением: животные оборонялись, будучи ранеными. В лесу медведь человека боится — если грибник или ягодник обозначает себя, зверь услышит и отойдет. Подраненный медведь может уйти и спрятаться, но если силы его покидают, он оставляет их на то, чтобы отомстить.

Ранее были названы округа Подмосковья, где осенью хозяйничают медведи.