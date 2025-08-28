Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края погиб в Кабардино-Балкарии

Группа российских альпинистов попала под камнепад на маршруте к горе Джинги-Тау в Кабардино-Балкарии, сообщил SHOT.

Инцидент произошел в среду, 27 августа, через два дня после начала восхождения. В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края, мастер спорта, совершивший более 200 восхождений, Александр Расторгуев.

Вторая участница группы, Екатерина Федорова, получила травмы различной степени тяжести. Третьему альпинисту удалось избежать серьезных повреждений. Обоих выживших эвакуировали вертолетом и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

