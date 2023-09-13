У них уже закончились бойцы, обученные на Западе. Атаки украинских войск на российскую оборонительную полосу прекратятся в самое ближайшее время.

Бывший сотрудник разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ практически исчерпала все свои наступательные возможности. Они потеряли большое количество своих солдат погибшими.

«Их потери, по словам Владимира Путина, составили 71 тыс. человек. Это на 11 тыс. больше, чем 60 тыс. человек, подготовленных Западом», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. По его мнению, Россия позволит Украине и дальше атаковать, старательно перемалывая ее бойцов. Но, по его прогнозу, контрнаступление прекратится уже в 20-х числах сентября. Киев не спасут даже снаряды с обедненным ураном, которые ему поставят Соединенные Штаты. Российская армия обязательно придумает ход, который нейтрализует влияние этих боеприпасов.