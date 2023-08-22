Экс-советник главы Пентагона: украинская армия скоро растает

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия в скором времени растает.

По его словам, украинские военнослужащие массово сдаются в плен, так как знают, что в плену их ждет достойное обращение, а со временем они могут вернуться домой, будучи обменяны на российских солдат.

Макгрегор отметил, что западные СМИ предпочитают о такой практике не писать.

По словам аналитика, даже прямое вмешательство войск НАТО не поможет Украине. Макгрегор критически высказался о боевом потенциале армии США, которая становится все слабее из-за некомпетентного руководства.