Нолан ответил критикам, назвавшим его «Одиссею» слишком простой

Кристофер Нолан, один из самых влиятельных режиссеров современности, впервые за долгое время публично высказался о состоянии кинокритики. Поводом стал выход его новой картины «Одиссея», которая уже успела разделить зрителей и критиков на два лагеря, пишет Super.

Некоторые обозреватели назвали фильм слишком простым и предсказуемым, что, по их мнению, не свойственно режиссеру, известному своими сложными нарративными конструкциями.

В подкасте с китайским режиссером Чжун Шу Нолан ответил на эти претензии. Он заявил, что способность зрителя или критика распознать кинематографический прием не означает, что прием перестал работать.

В качестве примера режиссер привел создание персонажа, который вызывает у аудитории симпатию и сочувствие. По его словам, утверждение: «Персонажа специально сделали симпатичным зрителю, им манипулируют, чтобы зрители ему сочувствовали», отражает фундаментальный недостаток современной кинокритики.

«Это подход, характерный прежде всего для любительской критики», — подчеркнул постановщик.

Нолан также отметил, что некоторые зрители ошибочно полагают, будто понимание механизма воздействия режиссера на эмоции автоматически лишает этот прием силы. Он признал, что язык кино постоянно развивается, и когда какой-то прием становится слишком привычным и предсказуемым, кинематографистам приходится искать новые способы рассказа историй.

По мнению Кристофера, режиссеры не могут полностью отказаться от уже сформировавшегося кинематографического языка, поскольку именно он позволяет зрителям понимать фильмы благодаря опыту просмотра.

Ранее Илон Маск объявил о намерении выпустить свой фильм «Одиссея» с помощью Grok.