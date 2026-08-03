«Ни диплома, ни документов на аппарат»: адвокат Жорин высказался о задержании жены Курбана Омарова

В центре Москвы разгорелся скандал вокруг 25-летней Валерии Омаровой, супруги бизнесмена и блогера Курбана Омарова, бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной. Все началось с визита бьюти-блогера Марины Ильиной, известной проверками салонов красоты, в косметологический кабинет Валерии.

Ильина записалась на процедуру микроигольчатого RF-лифтинга на аппарате Morpheus, однако во время сеанса усомнилась в подлинности оборудования. По ее словам, Валерия не смогла предоставить ни диплома о медицинском образовании, ни документов на аппарат.

«Вместо премиальной клиники мы увидели просто арендованные кабинеты», — заявила блогер. После этого она вызвала полицию и съемочную группу.

Громкую историю прокомментировал известный адвокат Сергей Жорин. В интервью Teleprogramma.org он призвал не делать поспешные выводы о наличии уголовно наказуемого деяния в работе Валерии.

«Если не будет установлено причинение вреда здоровью пациентов, использование заведомо опасного оборудования либо иных обстоятельств, образующих состав преступления, ситуация вполне может ограничиться административно-правовой оценкой», — сказал юрист.

Особое внимание адвокат обратил на фигуру самого Курбана Омарова. По его словам, привлечь бизнесмена к ответственности можно только при наличии убедительных доказательств его непосредственного участия в организации или осуществлении противоправной деятельности.

Напомним, в кабинет к супруге после случившегося прибыл Омаров. Он попытался защитить жену и уладить конфликт, но Валерию все равно доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Фото: [ соцсети ]

«Четверо мужчин держали Валерию в кабинете против воли, заблокировали помещение и физически удерживали ее, не давая покинуть кабинет. Факт нанесения телесных повреждений (синяки и гематомы на руках) официально освидетельствован в медицинском учреждении», — говорил он.

По словам Курбана, у его жены есть профильное медицинское образование, а оборудование имеет действующий сертификат соответствия. Действия Ильиной он назвал провокацией ради хайпа и пообещал подать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова осталась недовольна решением суда о лишении отцовства.