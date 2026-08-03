Жители Дубны предложили изолировать пенсионера в женской мини-юбке

В Дубне Мособласти местные жители обсуждают необычного горожанина — пожилой мужчина регулярно отправляется за покупками в короткой зеленой юбке и без футболки, с сумкой-шоппером в руках. Очевидцы снимают его на видео, а психотерапевт объяснила REGIONS , что за этим поведением могут стоять серьезные психические нарушения, а не просто чудачество.

На выходных дубненцы вновь заметили на улицах города пожилого мужчину в экстравагантном образе: короткая зеленая юбка, обнаженный торс и хозяйственная сумка. Прохожие шокированы — и это не первый случай. По словам очевидцев, пенсионер периодически появляется в таком виде в людных местах, в том числе там, где гуляют дети. Ситуация вызвала горячие споры в городских пабликах.

Психотерапевт Ирина Клюева в беседе с REGIONS пояснила: здоровый человек, даже самый эксцентричный, вряд ли выберет для шопинга подобный наряд. Демонстративное обнажение в общественном месте, особенно регулярное, — тревожный симптом.

«Давайте будем честными: здоровый человек, каким бы эксцентричным он ни был, не станет ходить по городу топлес в женской юбке с продуктовым шоппером. То, что мы наблюдаем, — вероятно, это классические признаки психического расстройства», — отметила Ирина Клюева.

При этом принудительная госпитализация возможна только в строго определенных случаях: если человек опасен для себя или окружающих, беспомощен или его состояние угрожает здоровью. Сам по себе факт ношения юбки или раздевания не является основанием для помещения в клинику, подчеркнула Клюева. Даже при подозрении на когнитивные нарушения решение о принудительном лечении принимает только суд на основе экспертизы.

Что делать дубненцам? Если мужчина не агрессивен и не угрожает окружающим, психотерапевт советует не вступать с ним в конфликт и не высмеивать — это может только ухудшить ситуацию. Однако систематическое появление в общественных местах топлес может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. В таком случае жители вправе обратиться в полицию — именно по факту раздевания, а не из-за юбки. Правоохранители могут провести профилактическую беседу или составить административный протокол.