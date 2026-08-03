В Пушкино завершат капремонт Образовательного комплекса № 7

В городе Пушкино на улице Кольцовской продолжается капитальный ремонт образовательного комплекса № 7, строительная готовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 50 квалифицированных специалистов и две единицы спецтехники, они завершают отделочные, общестроительные и фасадные работы, ведут монтаж инженерных коммуникаций и не только.

Площадь здания составляет более 3,7 тыс. кв. м, его построили в 1957 году. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории, установку новой мебели и оборудования. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.