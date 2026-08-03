В Истре аноним потрошит чужие пакеты мусора и угрожает соседям полицией

В Истре Московской области появился сомнительный народный инспектор по экологии. Местный житель в одном из городских пабликов признался, что по вечерам выходит на улицу, вскрывает чужие мусорные пакеты и проверяет, не выбросили ли соседи использованные батарейки. На нарушителей он обещает писать заявления в полицию. Инициатива вызвала бурную дискуссию: одни поддерживают, другие называют методы перебором. В ситуации разбиралась редакция REGIONS .

Автор анонимного поста рассказал, что его возмущает безответственное отношение горожан к экологии. По его словам, он специально выходит на вечерний патруль, чтобы вскрывать мусорные мешки и искать опасные отходы. Если «ревизор» находит батарейку или градусник, он приходит в ужас от бессовестности соседей и грозит им заявлениями в полицию.

Комментарии разделились. Часть пользователей поддержала экологическую инициативу, но многие засомневались в этичности методов: что опаснее для общества — неправильно утилизированный элемент питания или человек, вскрывающий личные отходы соседей и устраивающий слежку? К тому же, в округе есть специальные места для выброса батареек и прочего раздельного мусора.

В администрации округа также напоминают: в Истре давно работает цивилизованная система сбора опасных отходов. По всему муниципалитету установлены 15 ярких оранжевых боксов, куда можно сдать батарейки, энергосберегающие лампы и ртутные термометры.

В самой Истре контейнер стоит на площади Революции у здания администрации, в Дедовске — на улице Гагарина возле Дома культуры. Боксы также размещены в ЖК Новоснегиревский, на улице Панфилова в Снегирях, у почты в Первомайском и у дома 16 в Глебовском. Жители поселка Гидроузла имени Куйбышева могут сдать отходы у дома 29, в Агрогородке — у дома 24, а в Курсаково — на площадке между домами 22 и 23а. Специальные контейнеры оборудованы в деревнях Павловское, Кострово, Покровское и селах Онуфриево, Новопетровское, Павловская Слобода.

Активисту советуют направлять энергию в мирное русло — например, разъяснять соседям, где находятся официальные пункты приема. Самовольные проверки и угрозы заявлениями могут быть расценены как превышение полномочий и нарушение личных границ.