«Не нужно злить людей»: в Госдуме опровергли слухи о повышении пенсионного возраста

В интернете вновь заговорили о возможной новой пенсионной реформе и повышении возраста выхода на пенсию, но в Госдуме РФ эти слухи назвали провокационными. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что никаких обсуждений на эту тему в парламенте нет, а все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме.

В последние недели в соцсетях активизировались обсуждения якобы готовящегося увеличения пенсионного возраста. Авторы публикаций ссылаются на демографические тренды и старение нации, однако эти доводы не подкреплены конкретными законопроектами.

«Вопроса о повышении пенсионного возраста в федеральной повестке сегодня точно нет. У нас в Комитете вопрос, связанный с повышением пенсионного возраста, не обсуждается, так же, как и на других площадках Государственной Думы. Уверен, что нет таких обсуждений ни в правительстве, ни в Социальном фонде», — заявил Нилов.

По его словам, дискуссии на эту тему порождают лишь социальную напряженность. В Госдуме также отметили, что текущая повестка не предусматривает возврата к этому вопросу как минимум до конца переходного периода действующей реформы. Нилов призвал не поддаваться панике и не ориентироваться на сомнительные высказывания отдельных провокаторов и недобросовестных экспертов.

«Все социальные обязательства в полном объеме государством выполняются на федеральном и региональном уровнях. Никакой дырки в бюджете Социального фонда нет. Деньги для того, чтобы проиндексировать пенсии, обеспечить доплаты и выплаты всех социальных пособий, заложены», — заверил депутат.

Он напомнил, что с 1 января были проиндексированы все страховые пенсии, в том числе работающих пенсионеров, с 1 апреля — социальные пенсии, а с 1 августа Социальный фонд провел ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом страховых взносов за прошлый год.

Повышение пенсионного возраста в России началось с 2019 года. Переходный период завершится в 2028 году, когда пенсионный возраст достигнет запланированных значений: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В 2026 году право на страховую пенсию получают граждане по достижении 64 лет (мужчины) и 59 лет (женщины).

Сейчас в парламенте обсуждают только предложения о снижении возраста для отдельных категорий — например, для жителей Крайнего Севера. Но речи о повышении не идет, подчеркнул глава комитета.

«Не нужно поддаваться панике и ориентироваться на высказывания отдельных провокаторов. Это не так, никаких обсуждений про повышение пенсионного возраста нет. Не нужно злить людей», — резюмировал Ярослав Нилов.

Доцент Финансового университета Игорь Балынин подсчитал, сколько пенсионных баллов даст средняя зарплата в 2026 году. По прогнозу эксперта, к концу года средняя зарплата достигнет ₽114–120 тыс.