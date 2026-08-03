Свыше 340 компаний Подмосковья завершили обучение в рамках проекта «Производительность труда»

В Подмосковье 343 компании завершили обучение в рамках федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В регионе проект реализуется с 2019 года. С начала текущего года обучение в его рамках прошли 20 предприятий.

Оператор регионального проекта «Производительность труда» в Подмосковье — Региональный центр компетенций. Специалисты центра приезжают на предприятия для анализа текущих процессов. После этого разрабатываются пути оптимизации. Новые принципы внедряют на пилотном участке. Параллельно сотрудники обучаются принципам бережливого производства.

Совокупный экономический эффект от участия компаний в проекте превысил ₽11 млрд.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики в регионе.