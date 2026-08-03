Ужас на пляже: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Геленджик

Утренний отдых на пляже в Архипо-Осиповке превратился в кошмар для сотен людей. Украинский беспилотник атаковал курортную зону, в результате чего погибли шесть человек, еще 47 получили ранения. Очевидица трагедии рассказала RT , как схватила маленького ребенка и бежала прочь не оглядываясь, спасаясь от падающего дрона.

Женщина, ставшая свидетельницей атаки БПЛА в Архипо-Осиповке, поделилась с RT шокирующими деталями. По ее словам, на пляж они пришли около десяти утра. Все было спокойно, как в любой другой день на курорте. Никакого предупреждающего звука не прозвучало — люди увидели, а не услышали приближение беспилотника.

«Мы пережили страх и ужас. Пришли на пляж с утра, в районе десяти часов. Все было как обычно. А потом... Мы даже не услышали, мы сразу увидели [падение БПЛА]. Я схватила ребенка и просто бежала с пляжа не оглядываясь», — рассказала она.

Позже раздались взрывы. Женщина призналась, что приехала в Архипо-Осиповку с ребенком буквально на днях — до этого в регионе и в Геленджике было тихо, и она не боялась лететь на отдых.

Ранее мэр Геленджика подтвердил официальные данные: в результате атаки украинского БПЛА на курортный поселок погибли шесть человек, пострадали 47. Трагедия на пляже всколыхнула весь регион и стала очередным напоминанием о том, как мирная жизнь может быть нарушена в любой момент.