Без вакцины и лечения: вирусологи оценили опасность вируса Бурбон для россиян

В Нью-Йорке подтвержден случай заражения редким вирусом Бурбон, который передается через укусы клещей. От него нет вакцины и специфического лечения, а летальность достигает почти 30%. Российские вирусологи объяснили в беседе с URA.RU , насколько опасен этот патоген, есть ли риск его появления в стране и как защититься от других клещевых инфекций.

Телеканал Fox News сообщил о первом случае заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке. Возбудитель относится к семейству тогавирусов — родственников вируса гриппа, но в отличие от него передается не воздушно-капельным путем, а через укусы клещей. Впервые этот патоген выделили в США, и с тех пор зафиксировано всего несколько десятков случаев по всему миру.

Переносчик — клещ Amblyomma americanum, известный как «звездчатый клещ». Этот вид обитает исключительно на американском континенте, в юго-восточных и центральных штатах. Человек заражается только при укусе, через воздух, пищу или бытовые контакты вирус не передается, подчеркивают эксперты.

Симптомы напоминают грипп или другие клещевые инфекции: высокая температура, мышечные и головные боли, слабость, тошнота. Однако болезнь может прогрессировать до лейкопении, тромбоцитопении и поражения печени с почками. Летальность, по имеющимся данным, тревожная: из семи зарегистрированных случаев два завершились смертью.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU подтвердил: вирус действительно опасен, но число заболевших настолько мало, что глобальной угрозы он не представляет. Специфических противовирусных препаратов нет, лечение — только симптоматическое, направленное на поддержание функций организма.

Вакцины против вируса Бурбон также не существует и разработки не ведутся — инфекция слишком редка и локализована. Американские лаборатории располагают диагностическими тестами для выявления вируса, но в России, по словам ученых, в них нет необходимости.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ академик Сергей Нетесов уверен: риск появления вируса в России практически нулевой. Главная причина — отсутствие естественного переносчика. Звездчатый клещ не встречается в Евразии, а без него передача невозможна. Случаев заражения на территории страны никогда не фиксировали, и предпосылок для этого нет.

«Клещи эти водятся только на американском континенте, так что ждать их в России никакого резона нет. Давайте не будем бояться этих вирусов, давайте будем защищаться от отечественных. У нас есть тот же вирус клещевого энцефалита и еще шесть-семь инфекций, которые передаются иксодовыми клещами на нашей территории», — заявил Сергей Нетесов.

Эксперт напомнил о стандартных мерах предосторожности для выезжающих на природу: закрытая одежда, репелленты и регулярные осмотры после прогулок. Американская экзотика россиянам не грозит, а вот отечественные клещи требуют внимания уже сейчас.

Подчеркнем: ранее Роспотребнадзор опроверг циркуляцию вируса Бурбон в России.