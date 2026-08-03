День Марии Ягодницы: приметы, запреты и почему нельзя трогать пауков

По народному календарю 4 августа — день Марии Ягодницы, когда хозяйки варили варенье и сушили урожай на зиму. Однако этим днем правила не ограничивались — утренняя роса считалась целебной, пауков в доме трогать запрещалось, а за некоторыми действиями закреплялась репутация «притягивающих 100 бед». «ФедералПресс» собрал главные приметы и запреты даты.

В начале августа наши предки чествовали Марию Ягодницу. В этот день собирали малину, смородину и крыжовник, варили варенье и сушили ягоды на зиму — витаминный запас был делом первой необходимости. Особо ценились смородина и малина: считалось, что в холодное время года они помогают от болезней.

Другое название даты — Росная оконница. Верили, что утренняя роса 4 августа обладает чудодейственной силой: умывание ею сулило молодость и избавление от недугов. Однако ходить босиком по такой росе не рекомендовалось — по поверьям, это могло навлечь на человека сто бед.

Особое отношение было к паукам. Паутину в углу на Марию Ягодницу не убирали — пауков считали защитниками дома. За ними следили: паук ползет вверх — к хорошим новостям, вниз — к неприятностям. Если заполз на руку — жди перемен, на лицо — любовь и радость, на голову — денежную прибыль. Черный паук сулил несчастье, красный — богатство, белый — мир и покой. Даже случайно зацепившаяся за одежду паутина обещала финансовую удачу.

Запретов в этот день тоже хватало. Работа на земле считалась грехом и могла принести неудачу. Открытые двери, по примете, выпускали счастье из дома. Точить ножи — к ссорам, мять деньги в кошельке — к убыткам, свистеть в доме — к потере средств. Считать купюры на столе не рекомендовалось — к финансовым трудностям. Примерка чужой одежды приравнивалась к попытке забрать чужую судьбу.

Погодные приметы на 4 августа давали прогнозы на осень: гроза обещала удачный сенокос, много светлячков — тепло, опята — к скудному грибному сезону. Туман на рассвете предвещал солнечный день, а молоко, долго не скисающее, — скорый дождь. В садах начинали выкапывать луковицы цветов, готовясь к смене сезона.

Рожденные 4 августа, по поверьям, отличаются активностью, трудолюбием и острым умом. Женщины — прирожденные рукодельницы, особенно искусны в вышивке. Талисман этого дня — алмаз, символизирующий стойкость и несгибаемость характера.